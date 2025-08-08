En Santa María arrestan a un hombre requerido por la Justicia

A las 13:20 de la tarde de hoy, por disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, personal de la Comisaría Departamental Santa María se constituyó en la avenida Vicente Saadi al 200, de esa ciudad del Departamento Homónimo, y procedió al arresto en averiguación del hecho de un hombre de 48 años de edad, por el supuesto delito de amenazas y hostigamiento en contexto de violencia de género.

Por lo acontecido, esta persona quedó alojada en la dependencia policial a la espera de nuevas directivas por parte de la Justicia interviniente