El pbro. Flavio Quiroga, nuevo Vicario parroquial en Cafayate

En la solemnidad de la epifanía del Señor, este 6 de enero, el Obispo Prelado anunció el nombramiento del sacerdote diocesano, padre Flavio Rubén, oriundo de Santa María-Catamarca y quien hasta ese entonces se desempeñaba como vicario parroquial en el Santuario San Roque y Parroquia San José.

El nuevo vicario parroquial, fue ordenado sacerdote el 28 de diciembre de 2001 en la parroquia y santuario de esta Iglesia local de manos del hoy obispo emerito, mons. Cipriano Garcia Fernández O.S.A. Ha ejercitado su ministerio en las Parroquias de San José, Amaicha del Valle, Colalao del Valle y San Carlos. También acompaña muy de cerca la Escuela de Teología y Cs. Religiosas que iniciara el venerado y recordado Padre Obispo Demetrio. Además forma parte de la Comisión de Comunicación y Prensa; prestó sus servicios en otras pastorales y comisiones prelaticias.

En una entrevista esto expresaba:

"La vida cristiana es una peregrinación, en consecuencia la vocación sacerdotal también. Sin embargo Dios siempre sorprende con sus cosas. Estábamos listos con Luis (parroco de San José) para distribuirnos los días de descanso para este verano, cuando comenzó a sonar la posibilidad de venir a Cafayate. La cosa comenzó a hacerse más clara con el tiempo, pero yo no dejaba de creer en que podía dar una ayudita y volver al Santuario de San Roque. Pero no.

Nuestro Obispo y por ende nuestra Iglesia de la Prelatura, me pidieron que sirva como vicario parroquial esta vez aquí, en Cafayate. Y aquí estaré con la ayuda del Señor, los ruegos de María Santisima y el cuidado de San José. Confío también en la oración de mis hermanos en la peregrinación hacia el Cielo. Nuestro Dios dirá cuándo será la próxima partida. Me queda agradecerle a Él, a Mons. Darío, al P. Luis, los demás curas y a los laicos, en especial los de San José. Ha sido hermoso volver al Santuario de San Roquito. Pedirle a la gente de Cafayate y al P. Walter que me tengan la paciencia que me tuvieron en mi última parroquia. Confío en Dios que nos acompaña siempre".