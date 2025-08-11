Catamarca estará presente en los Juegos Deportivos Evita 2025

Avanza la organización de las etapas clasificatorias para la participación de la provincia en los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025, entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre, a desarrollarse en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Además, también participará en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores, a disputarse del 1° al 5 de septiembre en Salta.
"Esto es una decisión del Gobernador Raúl Jalil, agradecerle a él y a la ministra de Cultura, Turismo y Deporte Daiana Roldán, que nuestros jóvenes deportistas estarán compitiendo y disfrutando de esta gran experiencia. El 85% de los fondos van a ser provinciales", destacó el secretario de Deportes y Recreación Guillermo Perna.
Tras la reunión presencial y virtual con los directores de Deportes de toda la provincia, que se realizó en Pomán, el secretario Perna junto a los directores Provinciales de Deporte Social Federico Andrada; de Deporte Adaptado Gonzalo Pérez y de Rendimiento Deportivo Emiliano Salas Porta, se reunieron con representantes de Asociaciones y Federaciones Deportivas para avanzar en la logística de las instancias clasificatorias a nivel municipal y provincial, para determinar los representantes de Catamarca en la fase nacional.
En los encuentros se trabajaron diferentes temas, desde informativos sobre los detalles particulares de esta nueva edición, modificaciones administrativas, además de lo que será la coordinación de los diferentes certámenes durante el proceso selectivo para que los deportistas de todos los puntos de la Provincia puedan ser parte y lograr el tan ansiado paso a la instancia nacional.
Culminó la Quinta Campaña de Limpieza – “Cafayate Te Quiero Limpia”
Catamarca trabaja en su participación en los Juegos Evita 2025
Clausuran The Yoka Gim
Preocupación por el cierre de un espacio vital para la salud y la contención social.
Gran Bicicleteada Familiar por el Dia de la Bandera
Catamarca consiguió tres medallas en la Copa Nacional de Clubes
Carrera Atletica Fiestas Mayas, en Santa Maria
Atletas santamarianos precentes en el homenaje a Juan Pablo Juárez
¡Resultados de la 1° fecha del Torneo Municipal de Ciclismo!
Las Panteras en el Campeonato Provincial de Pista y Campo
Los atletas santamarianos lograron destacadas actuaciones en las categorías U16, U18 y U20.
Servicio de Asesoramiento Nutricional para deportistas
Se brindará un espacio de Asesoramiento Nutricional gratuito para deportistas inscriptos en el Relevamiento Deportivo Provincial.
Argentina sumó una nueva medalla de la mano de Gutiérrez y Russo
La pareja mixta de tiro con rifle de aire 10 metros se quedó con el bronce en la Copa del Mundo de Tiro Buenos Aires 2025.
Catamarca se presenta en Meet Up 2025, buscando potenciar el turismo de reuniones
Catamarca estará presente en Meet Up Argentina 2025, el evento más importante del turismo de reuniones del país.
En Santa María arrestan a un hombre requerido por la Justicia
La construcción del puente más largo de la provincia ya tiene un avance del 60%
Es el 12mo puente construido en la actual gestión de gobierno.