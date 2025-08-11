Catamarca estará presente en los Juegos Deportivos Evita 2025

Avanza la organización de las etapas clasificatorias para la participación de la provincia en los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025, entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre, a desarrollarse en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Además, también participará en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores, a disputarse del 1° al 5 de septiembre en Salta.

"Esto es una decisión del Gobernador Raúl Jalil, agradecerle a él y a la ministra de Cultura, Turismo y Deporte Daiana Roldán, que nuestros jóvenes deportistas estarán compitiendo y disfrutando de esta gran experiencia. El 85% de los fondos van a ser provinciales", destacó el secretario de Deportes y Recreación Guillermo Perna.

Tras la reunión presencial y virtual con los directores de Deportes de toda la provincia, que se realizó en Pomán, el secretario Perna junto a los directores Provinciales de Deporte Social Federico Andrada; de Deporte Adaptado Gonzalo Pérez y de Rendimiento Deportivo Emiliano Salas Porta, se reunieron con representantes de Asociaciones y Federaciones Deportivas para avanzar en la logística de las instancias clasificatorias a nivel municipal y provincial, para determinar los representantes de Catamarca en la fase nacional.

En los encuentros se trabajaron diferentes temas, desde informativos sobre los detalles particulares de esta nueva edición, modificaciones administrativas, además de lo que será la coordinación de los diferentes certámenes durante el proceso selectivo para que los deportistas de todos los puntos de la Provincia puedan ser parte y lograr el tan ansiado paso a la instancia nacional.