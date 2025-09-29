Catamarca rumbo a los Evita 2025

Este domingo, salieron a la ruta los siete micros que llevan a la delegación catamarqueña de 370 personas que participarán en los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025 en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, desde este lunes 29 hasta el sábado 4 de octubre. El secretario de Deportes y Recreación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte Guillermo Perna junto al director de Deporte Social Federico Andrada despidieron a los deportistas que se concentraron en el Estadio Provincial Bicentenario para su salida.

Este año, la provincia está representada por atletas de Capital, Tinogasta, Andalgalá, Belén, Pomán, Santa María, La Paz, Santa Rosa, El Alto, Paclín, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, Capayán, mostrando nuevamente lo federal de la competencia. Además de los cinco colectivos que partieron desde la Capital (uno de ellos de Deporte Adaptado), salieron dos desde el interior, uno desde Tinogasta y el otro desde Andagalá. El arribo está previsto para el lunes a media mañana.

"Esto se sacó adelante en 40 días. Fue difícil pero no tuvimos dialogo fluido con Deportes Nación, que hizo muchos cambios hasta último momento. Le agradezco al gobernador Raúl Jalil por tomar la decisión para que nuestros deportistas puedan participar en Mar del Plata", sostuvo Perna, quien inició sus palabras haciéndole llegar a los presentes el saludo de la ministra de Cultura, Turismo y Deporte Daiana Roldán, a quien también agradeció por sus gestiones.

Además, el secretario Perna reconoció la labor de los profesores y el acompañamiento de los padres, e instó a los atletas que disfruten de esta experiencia no solo deportiva sino también social. "Disfruten mucho, sean más catamarqueños que nunca. Sean compañeros y que tengan unos gran juegos", les deseó, por su parte, el director Andrada.

Para este 2025, las disciplinas donde tendrá representación Catamarca son: Atletismo, Bádminton, Básquet 3x3, BMX freestyle, Boxeo, Canotaje, Ciclismo, Freestyle, Futsal, Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica, Handball de playa, Hockey 7, Judo, Karate, Levantamiento Olímpico, Natación, Rugby, Skate, Taekwondo, Tenis, Tenis de Mesa, Tiro con Arco, Tiro Deportivo, Triatlón, Vóley y Vóley de Playa; y en Deporte Adaptado: Atletismo, Boccia, Natación, Powerlifting y Tenis de Mesa. Además, se suman como promocional E-Sports y Breaking.