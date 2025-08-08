Catamarca trabaja en su participación en los Juegos Evita 2025

El secretario de Deportes y Recreación, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, Guillermo Perna junto al director Provincial de Deporte Social Federico Andrada se reunieron este viernes en la Casa de la Historia y la Cultura de Pomán con los directores de deportes municipales planificando las etapas municipales y provinciales para la clasificación a los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025.
Del encuentro formaron parte representantes de Deportes de las intendencias de diferentes localidades de la Provincia, y también se transmitió a través de la plataforma Meet para quienes no pudieron asistir al encuentro de manera presencial.
En la reunión se trataron diferentes temáticas, entre ellas la coordinación del trabajo a lo largo de este proceso selectivo para que los jóvenes deportistas de todos los puntos de la Provincia puedan ser parte y lograr el tan ansiado paso a la instancia nacional.
Por otra parte, esta tarde, a las 18.30 hs, se realizará la convocatoria para Asociaciones y Federaciones deportivas de la provincia para planificar el trabajo coordinado durante el desarrollo de las fases clasificatorias de este certamen.
Gobierno y municipio articulan tareas para avanzar con la reparación de daños en Laguna Blanca
Clausuran The Yoka Gim
Preocupación por el cierre de un espacio vital para la salud y la contención social.
Gran Bicicleteada Familiar por el Dia de la Bandera
Catamarca consiguió tres medallas en la Copa Nacional de Clubes
Carrera Atletica Fiestas Mayas, en Santa Maria
Atletas santamarianos precentes en el homenaje a Juan Pablo Juárez
¡Resultados de la 1° fecha del Torneo Municipal de Ciclismo!
Las Panteras en el Campeonato Provincial de Pista y Campo
Los atletas santamarianos lograron destacadas actuaciones en las categorías U16, U18 y U20.
Servicio de Asesoramiento Nutricional para deportistas
Se brindará un espacio de Asesoramiento Nutricional gratuito para deportistas inscriptos en el Relevamiento Deportivo Provincial.
Argentina sumó una nueva medalla de la mano de Gutiérrez y Russo
La pareja mixta de tiro con rifle de aire 10 metros se quedó con el bronce en la Copa del Mundo de Tiro Buenos Aires 2025.