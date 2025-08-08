Continúan las acciones en la Semana Mundial de la Lactancia Humana

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia, el Ministerio de Salud está llevando adelante diferentes acciones de concientización y promoción de la lactancia humana en todas las áreas programáticas de la provincia.

El equipo de la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia realizó una jornada con personal que se desempeñan en el cuidado infantil de los menores que asisten a los Espacio de Primera Infancia (EPI) de la Capital. El objetivo del encuentro es hacer hincapié en la promoción y fomento de la alimentación humana con lactancia natural exclusiva, y se destacaron los beneficios de la misma para la salud, crecimiento y neurodesarrollo de la primera infancia; enfatizando en el rol de facilitares que deben desempeñar los cuidadores de niños pequeños para lograr una lactancia exitosa.

Cabe mencionar que a través de estas capacitaciones se orienta al personal de las instituciones laborales para que puedan apoyar y acompañar adecuadamente a las personas que amamantan; siendo de gran importancia de la corresponsabilidad de todos los actores para lograr un amamantamiento.