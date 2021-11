Pablo Imhoff pasó por Santa María

El domingo pasado, “Pablito Viajero”, hizo su paso por el Departamento Santa María. El viajero más reconocido en redes sociales debido a su activa manera de mostrar su viaje, descansó en Santa María, en su paso hacia el norte, en buscar de unir punta a punta la Ruta 40. Esto como parte de la travesía final, que es unir Ushuaia con Alaska.

A bordo de su Honda Econo Power de 90 centímetros cúbicos, modelo 1992, Pablo Imhoff llegó acompañado por otros viajeros que se sumaron en este tramo del camino. Tal como generalmente le sucede en esta aventura.

El youtuber, que cuenta con más de medio millón de suscriptores en su canal, contó a Vallecalchaqui.com. que se encuentra recorriendo la Ruta Nacional 40 arrancando de km 0, en Cabo Vírgenes hasta La Quiaca. Una vez que concluya esta travesía, habrá recorrido 5200 km aproximadamente.

Tras descansar en San José, Pablo deberá retomar viaje hacia Tucumán, Salta y Jujuy, y una vez finalizado este proyecto, Ruta 40, deberá continuar hacia el norte, ya que el objetivo final es Alaska.

“Viajo en solitario, pero siempre me voy encontrando con amigos con gente conozco en la ruta, compartimos un poco de ruta juntos, hacemos tramos de ruta juntos, uno en realidad nunca está solo, o está solo cuando por ahí lo quiere, para tener un poco de intimidad, de tranquilidad, pero uno siempre se encuentra con amigos en la ruta”, dijo.

El joven, viaja a 60 km por hora, y se ocupa él mismo del mantenimiento de su moto, a menos que sea algún desperfecto mecánico que no pueda solucionar. En ese caso, acude por ayuda en el lugar donde se encuentre.

“Pablito Viajero”, como se denomina en sus redes, comenzó hace 7 años viajando, en principio de vacaciones, pero según explica, “descubrí todo un mundo nuevo que quise profundizar, dejé mi trabajo, comencé a viajar, como un estilo de vida. El viaje mismo se convirtió en mi fuente de ingreso, me voy solventando económicamente con redes sociales, con you tube, con la venta de algún producto también”, indicó el dueño del canal de viajes más visto de Argentina.

“Es un canal bastante visto, me alegro porque la gente disfruta de un viaje como si ellos lo estuvieran haciendo también, que ese es un poco el objetivo. Que la gente pueda viajar a través de un video, conocer, lugares, personas personajes. Eso me hace sentir muy bien y me motiva y me hace seguir haciéndolo”, agregó.

Sobre su mensaje hacia quienes quieren hacer del viaje un estilo de vida, Pablo indicó, “Lo más difícil es dar el primer paso, empezar. Una vez que comenzar ya todo se va dando. Esa es la parte más difícil, el animarse, el decir dejo tras el trabajo mi vida y comenzar una nueva.

Está bueno motivar a aquel que quiere lograr este sueño, que trabaje todos los días un poquito para lograrlo. No sé si es de un día para otro dejar todo y lanzarse, esta bueno armar, planificar, esto, para que el día que salga, poder tener un poco más de herramientas, un poco más de medios, yo lo hice así y me dio resultado.

Escribí un libro, ese libro me permitió solventar parte de este viaje y después fueron apareciendo cosas que ni me esperaba, como por ejemplo ser youtuber. Es algo que se dio en viaje. Lo que siempre también trato de explicar, es que en los viajes se dan oportunidades y se dan cosas que uno no se las imagina, entonces esta bueno arrancar. Después si uno tiene voluntad, si tiene ganas es como que las cosas se van dando, y van apareciendo cosas que ni sabias que estaban ahí que podés hacer para solventarte y seguir adelante. Así que invitarlos a que le pongan garra, a que le pongan un poco de cabeza también, planificarlo y que se animen, que den el primer paso”; concluyó.