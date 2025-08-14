OSEP y Odontólogos acordaron un nuevo incremento

Continuando la línea del acuerdo con los profesionales médicos, este jueves se definió la actualización de las prestaciones odontológicas.
El director de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), Leopoldo Marchetti, se reunió este jueves con la flamante comisión directiva del Colegio de Odontólogos, encabezada por su presidenta, María Cecilia Varela Dalla Lasta, para dialogar sobre la actualización en el pago de prestaciones a los profesionales odontológicos.
En consonancia a lo acordado con el Círculo Médico, se otorgó un incremento del 5% desde el mes de julio y se previó la implementación de una cláusula gatillo que se activará de acuerdo a las variaciones económicas futuras.
Por otra parte, Marchetti aprovechó para felicitar a la nueva comisión directiva que asumió sus funciones este miércoles y expresó su deseo de continuar trabajando de manera conjunta, tal como sucedió con la gestión anterior, con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad a todos sus afiliados.
Continuando la línea del acuerdo con los profesionales médicos, este jueves se definió la actualización de las prestaciones odontológicas.
El director de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), Leopoldo Marchetti, se reunió este jueves con la flamante comisión directiva del Colegio de Odontólogos, encabezada por su presidenta, María Cecilia Varela Dalla Lasta, para dialogar sobre la actualización en el pago de prestaciones a los profesionales odontológicos.
En consonancia a lo acordado con el Círculo Médico, se otorgó un incremento del 5% desde el mes de julio y se previó la implementación de una cláusula gatillo que se activará de acuerdo a las variaciones económicas futuras.
Por otra parte, Marchetti aprovechó para felicitar a la nueva comisión directiva que asumió sus funciones este miércoles y expresó su deseo de continuar trabajando de manera conjunta, tal como sucedió con la gestión anterior, con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad a todos sus afiliados.
Continuando la línea del acuerdo con los profesionales médicos, este jueves se definió la actualización de las prestaciones odontológicas.
El director de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), Leopoldo Marchetti, se reunió este jueves con la flamante comisión directiva del Colegio de Odontólogos, encabezada por su presidenta, María Cecilia Varela Dalla Lasta, para dialogar sobre la actualización en el pago de prestaciones a los profesionales odontológicos.
En consonancia a lo acordado con el Círculo Médico, se otorgó un incremento del 5% desde el mes de julio y se previó la implementación de una cláusula gatillo que se activará de acuerdo a las variaciones económicas futuras.
Por otra parte, Marchetti aprovechó para felicitar a la nueva comisión directiva que asumió sus funciones este miércoles y expresó su deseo de continuar trabajando de manera conjunta, tal como sucedió con la gestión anterior, con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad a todos sus afiliados.
OSEP y Odontólogos acordaron un nuevo incremento
¡Vive un Finde XL Inolvidable en Santa María!
ARCAT controla la emisión de facturas
Continúan los operativos de limpieza en Santa María
OSEP y Círculo Médico acordaron aumento para el segundo semestre de 2025
Inscripciones para los Juegos Evita 2025
Avanzamos en la demarcación vial de Santa María
Tras un operativo contra el narcomenudeo secuestran Marihuana en Belen
Culminó la Quinta Campaña de Limpieza – “Cafayate Te Quiero Limpia”
Capacitación sobre Ley Micaela en Santa María
Salud capacitó al equipo de salud del interior
El Ministerio de Salud continúa capacitando a los equipos para garantizar el acceso a los servicios de salud pública en toda la provincia.