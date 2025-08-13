Ejército y fuerzas de seguridad articulan la logística de las elecciones legislativas

La construcción del puente más largo de la provincia ya tiene un avance del 60%
Es el 12mo puente construido en la actual gestión de gobierno.
El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, recibió al comandante del Distrito Electoral Catamarca, Coronel Carlos Dittricht, y al teniente coronel Rodolfo Santillán.
Las autoridades pusieron en conocimiento del mandatario los trabajos que se vienen desarrollando junto a representantes de las fuerzas federales y provinciales, con el objetivo de coordinar todos los aspectos logísticos y de seguridad para el acto eleccionario de octubre.
Asimismo, informaron sobre la reunión mantenida con el juez federal y otras autoridades competentes, destacando la disposición y los recursos que aporta la Provincia para garantizar un proceso electoral ordenado, seguro y transparente.
Es el 12mo puente construido en la actual gestión de gobierno.
Se trata de un plan educativo sostenible y adaptado a las nuevas realidades que hoy presenta el mundo.
Catamarca estará presente en Meet Up Argentina 2025, el evento más importante del turismo de reuniones del país.
El proyecto de reforma integral del Código Procesal Civil y Comercial busca modernizar y agilizar la justicia.
Desde su implementación en febrero, la herramienta digital permite mejoras en los tiempos de gestión y en la experiencia de los afiliados para solicitar sus traslados para atención médica.
El gobernador Raúl Jalil llevó a cabo una agenda de trabajo en París este jueves y viernes, con el objetivo de promover oportunidades comerciales.