ARCAT controla la emisión de facturas

La Agencia de Recaudación Catamarca, por medio de la Dirección General de Rentas, continúa con los operativos de control del cumpliniento de los deberes formales de los comerciantes.

Como resultado de dichos operativos se dispuso la clausura de establecimientos en los que se constató que no se emiten comprobantes respaldatorios de las ventas.

La Agencia continuará realizando controles con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y asegurar condiciones de equidad y transparencia fiscal.