Continúan los operativos de limpieza en Santa María

La Dirección de Ambiente, junto al equipo de Servicios Públicos, avanza con el cronograma de limpieza en distintos puntos de la ciudad.

En esta ocasión, las tareas se realizaron en calle Alsina, donde el personal municipal llevó a cabo barrido, recolección de residuos y acondicionamiento de la vía pública, con el objetivo de mantener un entorno limpio, seguro y ordenado para todos.

Desde el municipio se invita a los vecinos a colaborar cuidando los espacios intervenidos y depositando los residuos en los lugares habilitados.