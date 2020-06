Piden derogar la antigua Ley que regula a los Geriátricos

El miércoles pasado tomó estado parlamentario un proyecto de ley de la diputada Adriana Díaz que busca derogar la norma que regulaba el funcionamiento y habilitación de los actualmente denominados Establecimientos de Larga Estadía.

“En el año 2015, se sancionó la Convención Interamericana sobre derechos de las Personas Adultas Mayores marcando un nuevo paradigma a seguir. La Convención, ratificada por el Congreso de la Nación bajo la Ley N° 27.360 estableció una serie de definiciones y alcances de los derechos de las personas mayores, y también definió principios esenciales”, señala la legisladora en sus argumentos.

“Así como en la concepción de niñez hubo un cambio de paradigma, cuyo proceso cultural para su aceptación demoró varios años, un recorrido similar es el que hacemos hoy con los adultos mayores, que ahora son reconocidos como sujetos de derechos. Es decir que tienen derecho a decidir qué hacer con su dinero, derecho a vivir en su casa, a decidir si quiere vivir en una residencia o no, por lo tanto las residencias de larga estadía o geriátricos, como antes se los llamaba, tienen la obligación de contar con la previa aprobación por parte del adulto para el ingreso. No como en la posición anterior, donde era la familia la que decidía el ingreso y el adulto no se enteraba que debía mudarse para el resto de su vida. Todas esas situaciones, entre otras, son vulneraciones de derechos que culturalmente estaban aceptados, pero a partir de la normativa internacional, de la cual participan todos los países de Sudamérica, esto tiene un valor legal y por ende, nosotros podemos y debemos exigir que se responda en ese sentido”, explica.

El proyecto, fue consultado y evaluado con técnicos de la Dirección Provincial de Adultos Mayores y deroga el vetusto reglamento para establecimientos “Geriátricos privados y estatales” que fue sancionado hace casi 20 años. “Trabajamos con enfoque recomendado, requiere transformar los sistemas de cuidado del modelo de “depósito” e “internación” a la prestación de cuidados integrales, centrados en las necesidades de las personas mayores que les permitan vivir cómodos y seguros y que brinden formas de corregir los problemas y las injusticias inherentes a los sistemas actuales, tendiendo a los cuidados a largo plazo”, conluyó.