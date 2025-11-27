Comunicado importante para beneficiarios de becas contratados y planta permanente, Santa María

La Municipalidad de Santa María informa a beneficiarios de becas, personal contratado y de planta permanente que deberán presentar los certificados de finalización de clases correspondientes al período 2025.

La documentación deberá ser entregada hasta el día viernes 19 de diciembre en la Oficina de Archivo de la Municipalidad de Santa María.

Agradecemos la responsabilidad y el cumplimiento de cada agente en este proceso administrativo.

