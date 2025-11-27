Desde diciembre, el “Marcatón” suma los días jueves en tres rubros

Empresas catamarqueñas firmaron un convenio con Aduana
Empresas catamarqueñas formalizaron un convenio con la Dirección General de Aduanas que permitirá realizar los procedimientos de exportación de manera digital.
El Programa Marcatón se renovará con la incorporación, desde el lunes 1 de diciembre, de los días jueves en el calendario habitual que corresponde a Construcción y hogar, Vestimenta y Otros rubros, pasando a funcionar en estos segmentos, de lunes a jueves.
Esta ampliación tiene como objetivo fortalecer el acompañamiento al sector comercial y brindar más oportunidades de compra a las familias catamarqueñas, extendiendo los beneficios y promociones que ofrece el programa.
Para que la promoción entre en vigencia, es necesario que los comercios adheridos de los rubros mencionados firmen una nueva carta acuerdo en la sucursal más cercana del BNA.
El proyecto Fénix es la operación de litio más longeva del país, con más de 28 años de experiencia en la extracción directa.
Permitirá incorporar a esta zona del norte de Belén al sistema provincial.
Dicha pension es para garantizar una cobertura previsional a las personas mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación o pensión.
