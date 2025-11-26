Programa de Capacitación Laboral para mujeres de las zonas serranasSociedad26 de noviembre de 2025Redaccion
Una jornada muy especial del Programa de Capacitación Laboral para mujeres de las zonas serranas, fruto del convenio entre la empresa MARA, Grupo L y la Municipalidad de Santa María.
A través de los talleres de hotelería y gastronomía desde el Municipio seguen acercando oportunidades, derechos y acompañamiento a quienes viven más lejos, para que la distancia no sea un límite.
Desde el municipio : "Con calidez y cercanía, seguimos construyendo caminos de crecimiento para nuestras mujeres".
