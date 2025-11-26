Programa de Capacitación Laboral para mujeres de las zonas serranas

FB_IMG_1764165229417

Una jornada muy especial del Programa de Capacitación Laboral para mujeres de las zonas serranas, fruto del convenio entre la empresa MARA, Grupo L y la Municipalidad de Santa María.

A través de los talleres de hotelería y gastronomía  desde el Municipio seguen  acercando oportunidades, derechos y acompañamiento a quienes viven más lejos, para que la distancia no sea un límite.

Desde el municipio : "Con calidez y cercanía, seguimos construyendo caminos de crecimiento para nuestras mujeres".

