Desd e el municipio Informan a las vecinas y vecinos de El Cerrito, Lampacito, Chañar Punco y Medanito que, debido al feriado, el servicio de recolección de residuos modificará su recorrido habitual.
La recolección se reprograma a partir del martes 25.
Comunicado de la Municipalidad de Santa María
El equipo del Servicio de Psicología visitó la escuela nº 448
La Pensión Universal para el Adulto Mayor
Dicha pension es para garantizar una cobertura previsional a las personas mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación o pensión.
Muestra Anual de Centro Aurora
Una jornada para descubrir tu futuro: “Modo Futuro On”
El objetivo del evento es brindar un espacio abierto de orientación académica, visibilización de la oferta educativa.
Taller de presentación del Plan de Ordenamiento Territorial, en Santa María
El salario mínimo docente será de $700.000 a partir de noviembre
Recomiendan mantener actualizada la tarjeta SUBE para conservar los descuentos
Obras para Londres: se evaluaron proyectos que serán incluidos en el presupuesto 2026
Personal de salud visitó la Escuela N° 241 de Fuerte Quemado
Allí se trabajó sobre el acoso escolar y sus diferentes formas, promoviendo la instauración del paradigma del buen trato.
“Tu Mejor Jugada”: se convoca a jóvenes a crear conciencia sobre el juego responsable
El certamen busca prevenir y concientizar sobre el consumo problemático de los juegos online, una problemática en crecimiento entre adolescentes y jóvenes.