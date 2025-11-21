Comunicado de la Municipalidad de Santa María

21 de noviembre de 2025
Desd e el municipio Informan a las vecinas y vecinos de El Cerrito, Lampacito, Chañar Punco y Medanito que, debido al feriado, el servicio de recolección de residuos modificará su recorrido habitual.


  La recolección se reprograma a partir del martes 25.

