El equipo del Servicio de Psicología visitó la escuela nº 448Sociedad21 de noviembre de 2025Redaccion
El equipo del Servicio de Psicología visitó la escuela nº 448, para trabajar junto a padres, tutores y referentes sobre temas fundamentales para el crecimiento saludable de niños y adolescentes.
En esta jornada se abordo:
Crianza respetuosa y la importancia de construir vínculos basados en el diálogo, la empatía y el buen trato.
Cuidado integral de niñas, niños y adolescentes, entendiendo que su bienestar depende del acompañamiento conjunto entre escuela, familia e instituciones.
Inicio de la etapa adolescente, un momento de muchos cambios en el que es clave reconocer factores de riesgo y protectores que influyen en su desarrollo.
El rol de la familia como sostén emocional, guía y referencia segura.
Agradecemos a las instituciones de nuestra ciudad por abrirnos las puertas y por el compromiso de todos.
Seguir conversando, escuchando y acompañando es la mejor forma de prevenir, promover el bienestar y construir entornos más saludables para nuestras infancias y juventudes.
