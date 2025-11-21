El equipo del Servicio de Psicología visitó la escuela nº 448, para trabajar junto a padres, tutores y referentes sobre temas fundamentales para el crecimiento saludable de niños y adolescentes.

En esta jornada se abordo:

Crianza respetuosa y la importancia de construir vínculos basados en el diálogo, la empatía y el buen trato.

Cuidado integral de niñas, niños y adolescentes, entendiendo que su bienestar depende del acompañamiento conjunto entre escuela, familia e instituciones.

Inicio de la etapa adolescente, un momento de muchos cambios en el que es clave reconocer factores de riesgo y protectores que influyen en su desarrollo.

El rol de la familia como sostén emocional, guía y referencia segura.

Agradecemos a las instituciones de nuestra ciudad por abrirnos las puertas y por el compromiso de todos.

Seguir conversando, escuchando y acompañando es la mejor forma de prevenir, promover el bienestar y construir entornos más saludables para nuestras infancias y juventudes.