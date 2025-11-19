La Pensión Universal para el Adulto Mayor puede gestionarse de forma digital. El nuevo servicio de ANSES simplifica y agiliza el trámite, elimina la necesidad de trasladarse o de esperar el turno para iniciarlo. Además, evita la presentación de documentación en papel.

La opción está habilitada en mi ANSES, con Clave de la Seguridad Social. Está disponible las 24 horas, todos los días, permitiendo a los ciudadanos gestionar sus trámites cuando les resulte más conveniente.

Para conocer requisitos y toda la información, ingresá a www.anses.gob.ar/puam