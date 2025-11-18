Muestra Anual de Centro Aurora

La Pensión Universal para el Adulto Mayor
Centro Aurora los invita a compartir “Vórtice” una velada nocturna para perderse entre texturas, luces y las manos creadoras de nuestros alumnos.
Abrimos nuestras puertas para compartir con la comunidad las obras realizadas a lo largo del cursado en los diferentes FAPIC
Lo que vas a encontrar:
• Obras y piezas únicas de los FAPIC de Cerámica, Metalistería, Arte textil, Diseño Gráfico, Diseño de Indumentaria y Accesorios, y Promoción y Gestión Cultural.
• Instalaciones artísticas que invitan a detenerse y contemplar.
• Desfile de Indumentaria y Accesorios ¡donde cada pieza respira identidad!
• Stand informativo, para quienes quieran conocer nuestra oferta educativa.
• Stand Apacha – Polo Cultural de Centro Aurora, con objetos artísticos y utilitarios en venta.
• Bar y comidas, para compartir sabores entre charlas, risas y encuentros.
Viernes 28 de noviembre, 2025
20:00 hs
Belgrano 951 – Santa María, Catamarca
Entrada anticipada: $3.000
¡Vengan a caminar este territorio de arte vivo con nosotros! ¡A dejarse conmover por lo que hacemos!
Centro Aurora ¡Una nueva forma de aprender!
