Muestra Anual de Centro Aurora

Centro Aurora los invita a compartir “Vórtice” una velada nocturna para perderse entre texturas, luces y las manos creadoras de nuestros alumnos.

Abrimos nuestras puertas para compartir con la comunidad las obras realizadas a lo largo del cursado en los diferentes FAPIC 

Lo que vas a encontrar:

• Obras y piezas únicas de los FAPIC de Cerámica, Metalistería, Arte textil, Diseño Gráfico, Diseño de Indumentaria y Accesorios, y Promoción y Gestión Cultural.

• Instalaciones artísticas que invitan a detenerse y contemplar.

• Desfile de Indumentaria y Accesorios ¡donde cada pieza respira identidad!

• Stand informativo, para quienes quieran conocer nuestra oferta educativa.

• Stand Apacha – Polo Cultural de Centro Aurora, con objetos artísticos y utilitarios en venta.

• Bar y comidas, para compartir sabores entre charlas, risas y encuentros.

 Viernes 28 de noviembre, 2025

 20:00 hs

 Belgrano 951 – Santa María, Catamarca

 Entrada anticipada: $3.000

¡Vengan a caminar este territorio de arte vivo con nosotros! ¡A dejarse conmover por lo que hacemos! 

Centro Aurora ¡Una nueva forma de aprender! 

