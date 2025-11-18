Una jornada para descubrir tu futuro: “Modo Futuro On”

El Centro de Desarrollo Científico, Tecnológico y Productivo de Catamarca (CEDECTICA), convoca a la comunidad estudiantil, familias y público en general a participar de la jornada “Modo Futuro On” que se realizará este miércoles 19 de noviembre, de 9:00 a 19:00 horas, en el entorno del Paseo de la Fe (San Fernando del Valle de Catamarca).

El objetivo del evento es brindar un espacio abierto de orientación académica, visibilización de la oferta educativa de la UNCA y acercamiento al proceso de ingreso, con el fin de acompañar a los jóvenes en la toma de decisiones sobre su futuro profesional.

¿Qué vas a encontrar?

•Información institucional sobre las distintas Facultades, Escuelas y Sedes de la UNCA: sus carreras de grado, tecnicaturas, posgrados, modalidades tradicionales y a distancia.

•Asesoramiento personalizado para el ingreso 2026, incluyendo orientación sobre plazos, requisitos, preinscripción y becas.

•Stands interactivos de cada unidad académica donde docentes y estudiantes avanzados responderán preguntas, mostrarán proyectos, laboratorios y espacios de extensión.

•Talleres de reflexión sobre “cómo elegir mi carrera”, “mercado laboral en Catamarca y región”, y “habilidades que marcan la diferencia en la universidad”.

•Charlas informativas: “Por qué estudiar en la UNCA”, “Carreras emergentes: ciencia de datos, energías renovables, ciberseguridad” (entre otras) — todas dentro del marco de su oferta académica en constante renovación.

•Redes de contacto con servicios de la UNCA: bienestar estudiantil, orientación vocacional, tutorías, extensión universitaria, internacionalización.

•Actividades paralelas para las familias que acompañan: charlas para padres sobre acompañamiento en los procesos de elección y transición al ámbito universitario.

¿Por qué asistir?

La ocasión es una oportunidad para estar en contacto directo con la institución que reúne más de 50 carreras distribuidas en varias sedes de la provincia, y es una oportunidad gratuita y abierta al público para despejar dudas, descubrir nuevas posibilidades y construir tu ruta académica con apoyo.

La jornada se desarrolla en un entorno accesible, el Paseo de la Fe, lo que favorece que estudiantes de todos los barrios puedan acercarse en horario amplio (9:00 a 19:00).

Participar te permitirá conocer también la modalidad de ingreso para el próximo ciclo lectivo 2026, ya que la UNCA informa que el período de preinscripción estará abierto desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 13 de febrero de 2026.