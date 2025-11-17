Taller de presentación del Plan de Ordenamiento Territorial, en Santa María

Taller de presentación del Plan de Ordenamiento Territorial, en Santa MaríaSociedad17 de noviembre de 2025Redaccion
En el día de hoy se realizo un importante taller de presentación del Plan de Ordenamiento Territorial, junto a funcionarios municipales y concejales de la jurisdicción de Santa Maria.
Un trabajo fundamental para pensar el uso responsable y estratégico del territorio, y así favorecer el desarrollo de Santa María.
El taller fue dictado por el equipo técnico de la Universidad Nacional de Catamarca, en las instalaciones de Punto Digital.
Próximamente se realizara un nuevo encuentro junto a los actores comunitarios partícipes del plan, para continuar avanzando en una construcción colectiva del territorio que queremos.
La intendenta de Santa Maria CPN Erica Inga agradece el compromiso y el valioso aporte técnico que fortalece la planificación y el futuro como comunidad.
