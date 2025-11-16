El salario mínimo docente será de $700.000 a partir de noviembre

En 2025, los incrementos salariales de los docentes catamarqueños estuvieron por encima de los índices de inflación.

Ante declaraciones de un organismo respecto del monto del salario docente en Catamarca, desde el Ejecutivo provincial se aclaran los valores actuales de los haberes que perciben los trabajadores de la educación.

En primera instancia, se debe mencionar que, en Catamarca, todos los componentes del salario docente son remunerativos y se calculan en base a un punto índice, cuyo valor tuvo un incremento acumulado en 2025 de 29,6% hasta el mes de octubre, superando en casi 5 puntos a la inflación acumulada hasta ese periodo, lo que garantiza, además, que los docentes que acceden al beneficio jubilatorio mantengan su nivel de ingreso.

Asimismo, hay que mencionar que de los más de 12.000 docentes que liquida la Provincia, solo el 9% percibe el salario mínimo garantizado de $650.000 mientras que el resto de los trabajadores se encuentran por encima de ese valor.

Este salario mínimo se elevará a $700.000 a partir de noviembre, en virtud del acuerdo salarial celebrado con la Intersindical Docente, donde además se prevé un incremento por inflación para dicho mes del 4,45% en el valor de punto índice. También se debe mencionar que los docentes provinciales perciben un bono extraordinario de $40.000 durante los meses de septiembre, octubre y noviembre.

Específicamente en cuanto al Cargo de maestro de grado, jornada simple, escuela común, para aquel que cuenta con 10 años de antigüedad y 40% de zona (cargo testigo), el salario liquidado por el mes de octubre fue de $822.724 por cargo, siendo $903.000 el salario promedio de dicho cargo a nivel provincial.

Es menester resaltar que, si se analiza la evolución del salario mínimo docente garantizado durante 2025, el mismo tuvo un incremento del 53% superando en un 28% al índice de inflación acumulado.

FONID y Conectividad

Además del trabajo que se viene realizando en la discusión salarial, el Gobierno Provincial sigue garantizando el pago del antiguo FONID que hoy se encuentra comprendido en un concepto que se denomina Transporte y conectividad.

Es importante recordar que, a través del Plan de Conectividad Digital, se han instalado 300 antenas Starlink en escuelas rurales de todos los puntos de la geografía catamarqueña, lo que posibilita que los niños y jóvenes accedan a nuevas herramientas digitales.

Invitación al diálogo

Por último, se invita a Argentinos por la Educación a dialogar con las autoridades provinciales para revisar los datos utilizados en sus informes y facilitar un intercambio de fuentes que permita una cobertura actualizada de la realidad salarial de los trabajadores de la educación de Catamarca.