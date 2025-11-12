Personal de salud visitó la Escuela N° 241 de Fuerte Quemado
Allí se trabajó sobre el acoso escolar y sus diferentes formas, promoviendo la instauración del paradigma del buen trato.Sociedad12 de noviembre de 2025Redaccion
El Servicio de Psicología visitó la Escuela N° 241 de Fuerte Quemado, donde se trabajó sobre el acoso escolar y sus diferentes formas, promoviendo la instauración del paradigma del buen trato.
Durante el encuentro, se trabajó especialmente con los padres, remarcando que los adultos referentes tenemos la responsabilidad de prevenir, detectar e intervenir ante situaciones de maltrato entre pares.
La prevención de la violencia en los entornos donde crecen y se desarrollan niños, niñas y adolescentes requiere del compromiso de todos: padres, docentes, familias y demás instituciones.
Desde el Hospital Dr. Luis Alberto Vargas agradecen a la comunidad educativa por su apertura y participación en esta valiosa jornada de reflexión y aprendizaje compartido.
