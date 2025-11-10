El gobernador Raúl Jalil se reunió con el jefe de Gabinete y el ministro del Interior de la Nación

El gobernador Raúl Jalil se reunió con el jefe de Gabinete y el ministro del Interior de la NaciónSociedad10 de noviembre de 2025Redaccion
En el marco de una agenda institucional, el gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión en Casa Rosada con el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli.
Tras el encuentro, el gobernador Jalil señaló: “Venimos a articular con el Gobierno nacional para que las obras y las inversiones que necesitamos en Catamarca se concreten. Fue una reunión muy cordial y productiva”.
Entre las obras sobre las que se dialogó se encuentran la licitación del Acueducto Albigasta, para la cual días atrás se realizó la apertura de sobres, y la ampliación de la Línea de Alta Tensión de 220 KV y 132 KV entre Minera Alumbrera y Belén, que contará con parte de financiación internacional, y es clave para el desarrollo turístico y minero del Oeste.
Las autoridades también discutieron sobre la importancia de contar con un presupuesto nacional y el proyecto de ley de modernización laboral que se presentará en el Congreso.
Por último, también se conversó sobre el traspaso definitivo de YMAD a Catamarca y la situación de las empresas textiles catamarqueñas que solicitaron, a través del Gobernador Jalil, acciones nacionales que impulsen el sector.
