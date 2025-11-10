Convocatoria para instituciones, en Santa María

El Equipo de Gestión del Festival Nacional Santa María la Reina de Yokavil, invita a las instituciones a formar parte de la Comisión Organizadora que estén oficialmente registradas y formalizadas que puedan aportan su experiencia, legitimidad y compromiso para fortalecer la organización del festival buscando su éxito y continúe posicionándose como un referente cultural del noroeste argentino

Toda institución que reúna las condiciones solicitadas, presentarse en la Oficina de la Secretaria de Desarrollo Económico, Turismo y Cultura, de lunes a Viernes de 08 a 13 horas Complejo El Mirador.