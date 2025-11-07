Más de 950 personas trabajan hoy en el Proyecto MARA

Ubicado en Catamarca, MARA emplea actualmente a más de 950 personas en Andalgalá, Belén, Santa María y la capital provincial. Más del 80% del personal que opera en sitio y oficinas pertenece a la provincia, indicó Glencore en un comunicado.

"En los últimos meses se incorporaron 36 nuevos perfiles técnicos, operativos y profesionales. Además, el programa de Jóvenes Profesionales ya formó a 37 egresados en distintas áreas del proyecto", precisaron desde la compañía, a la par de indicar que "MARA también desarrolla políticas de inclusión y diversidad, con talleres en comunidades vecinas y esquemas laborales adaptados para madres trabajadoras".

Actualmente, la minería en Argentina emplea a más de 38.800 trabajadores de forma directa.

Fuente: Panorama Minero https://www.facebook.com/share/p/1BHksrrUBv/