El Hospital Dr. Luis Alberto Vargas trabaja en la salud para las mamás y los recién nacidos

05 de noviembre de 2025
El Servicio de Maternidad recibió nuevo equipamiento gestionado por el Ministerio de Salud de la Provincia.

En esta oportunidad, recibieron un reanimador neonatal (Neopuff), equipo de alta complejidad utilizados para la administración de oxígeno con presiones controladas, constantes y precisas, lo que ayuda a proteger los pulmones del bebé y garantizar una reanimación segura y eficaz, en momentos críticos.

