Cooperación internacional: Catamarca y el Estado de Nevada

Se rubricó un memorándum para trabajar en una agenda de cooperación.

En Casa de Gobierno, el gobernador Raúl Jalil recibió a la Misión Comercial del Estado de Nevada (EE.UU.), organizada por PROMPTEAR, en el marco de una agenda de cooperación internacional en minería inteligente, innovación tecnológica, formación profesional e intercambio académico.

En el encuentro también se mantuvo una videoconferencia con el vicegobernador del Gobierno de Nevada, Stavros Anthony, y la Cámara Minera de Nevada (Nevada Mining Association), donde se abordaron oportunidades estratégicas de colaboración y se presentaron herramientas tecnológicas aplicadas a la minería y la transición energética.

El vicegobernador Anthony contó la experiencia en desarrollo minero que tiene el Estado de Nevada, desde la exploración hasta el reciclado, e invitó al gobernador Raúl Jalil a conocer el Estado norteamericano y el trabajo que realizan.

Las partes consideraron esta reunión un paso clave para fortalecer los lazos entre Catamarca y Nevada, conectando el sector público, privado y académico hacia un futuro de desarrollo sostenible e inclusivo

Cooperación

En la ocasión, se rubricó un memorándum que tiene como fin promover la cooperación y el entendimiento mutuo entre Nevada y Catamarca en áreas relacionadas con la minería, el litio y la transición energética en general. El documento establece:

-Fomentar el intercambio de mejores prácticas en minería, refinación y gestión de minerales sostenibles.

-Promover la colaboración en las cadenas de valor del litio y las baterías, incluyendo la extracción, el procesamiento, la fabricación y el reciclaje.

-Apoyar la cooperación académica y de investigación entre universidades e institutos técnicos para impulsar la innovación en tecnología minera y ambiental

-Impulsar la capacitación y el desarrollo de la fuerza laboral para fortalecer la experiencia técnica en las industrias de minerales críticos.

-Facilitar oportunidades de comercio e inversión para empresas e inversionistas dedicados a la minería, la tecnología y la energía limpia.

-Compartir experiencias en gestión del agua, responsabilidad ambiental y participación comunitaria en torno a las operaciones mineras.

La agenda de cooperación se enmarca en la tradición en minería que comparten Catamarca y Nevada, Estados que han construido sus economías sobre la base del procesamiento responsable de recursos naturales, lo que llevó a que ambas regiones sean reconocidas como actores importantes en la emergente economía mundial del litio: Nevada es líder en la producción de minerales críticos en Estados Unidos y Catamarca una de las provincias más ricas en recursos de Argentina.

Del encuentro participaron el director ejecutivo de la Universidad de Nevada, Carlos Cardillo; la vicepresidenta de Investigación e Innovación, Mridul Gautam; la representante de Desarrollo Comunitario y Económico de Nevada, Michelle Hammond; la directora de Operaciones, Astra Ratliff, y el Estratega de Relaciones Gubernamentales de Nevada, Will Adler.

Por Catamarca estuvieron presentes los ministros de Educación, Ciencia y Tecnología, Nicolás Rosales Matienzo; de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos; el rector de la UNCa, Oscar Arellano, entre otras autoridades.