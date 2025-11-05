Cooperación internacional: Catamarca y el Estado de Nevada

Se rubricó un memorándum para trabajar en una agenda de cooperación.
En Casa de Gobierno, el gobernador Raúl Jalil recibió a la Misión Comercial del Estado de Nevada (EE.UU.), organizada por PROMPTEAR, en el marco de una agenda de cooperación internacional en minería inteligente, innovación tecnológica, formación profesional e intercambio académico.
En el encuentro también se mantuvo una videoconferencia con el vicegobernador del Gobierno de Nevada, Stavros Anthony, y la Cámara Minera de Nevada (Nevada Mining Association), donde se abordaron oportunidades estratégicas de colaboración y se presentaron herramientas tecnológicas aplicadas a la minería y la transición energética.
El vicegobernador Anthony contó la experiencia en desarrollo minero que tiene el Estado de Nevada, desde la exploración hasta el reciclado, e invitó al gobernador Raúl Jalil a conocer el Estado norteamericano y el trabajo que realizan.
Las partes consideraron esta reunión un paso clave para fortalecer los lazos entre Catamarca y Nevada, conectando el sector público, privado y académico hacia un futuro de desarrollo sostenible e inclusivo
Cooperación
En la ocasión, se rubricó un memorándum que tiene como fin promover la cooperación y el entendimiento mutuo entre Nevada y Catamarca en áreas relacionadas con la minería, el litio y la transición energética en general. El documento establece:
-Fomentar el intercambio de mejores prácticas en minería, refinación y gestión de minerales sostenibles.
-Promover la colaboración en las cadenas de valor del litio y las baterías, incluyendo la extracción, el procesamiento, la fabricación y el reciclaje.
-Apoyar la cooperación académica y de investigación entre universidades e institutos técnicos para impulsar la innovación en tecnología minera y ambiental
-Impulsar la capacitación y el desarrollo de la fuerza laboral para fortalecer la experiencia técnica en las industrias de minerales críticos.
-Facilitar oportunidades de comercio e inversión para empresas e inversionistas dedicados a la minería, la tecnología y la energía limpia.
-Compartir experiencias en gestión del agua, responsabilidad ambiental y participación comunitaria en torno a las operaciones mineras.
La agenda de cooperación se enmarca en la tradición en minería que comparten Catamarca y Nevada, Estados que han construido sus economías sobre la base del procesamiento responsable de recursos naturales, lo que llevó a que ambas regiones sean reconocidas como actores importantes en la emergente economía mundial del litio: Nevada es líder en la producción de minerales críticos en Estados Unidos y Catamarca una de las provincias más ricas en recursos de Argentina.
Del encuentro participaron el director ejecutivo de la Universidad de Nevada, Carlos Cardillo; la vicepresidenta de Investigación e Innovación, Mridul Gautam; la representante de Desarrollo Comunitario y Económico de Nevada, Michelle Hammond; la directora de Operaciones, Astra Ratliff, y el Estratega de Relaciones Gubernamentales de Nevada, Will Adler.
Por Catamarca estuvieron presentes los ministros de Educación, Ciencia y Tecnología, Nicolás Rosales Matienzo; de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos; el rector de la UNCa, Oscar Arellano, entre otras autoridades.
Cooperación internacional: Catamarca y el Estado de Nevada
El Hospital Dr. Luis Alberto Vargas trabaja en la salud para las mamás y los recién nacidos
Catamarca celebra su gran fiesta literaria como “un acto de resistencia”
Miembros del ICOM visitaron la cooperativa “Manos que Ayudan" de Catamarca
Taller de cómics, un motivo más para animarse a crear en la Feria del Libro
Cierre del Octubre Rosa, en Santa María
Primera jornada del Encuentro de Tecnologías del Barro
Avanza la ampliación del Hospital San Juan Bautista
En ARCAT, obtené la escritura de tu vivienda con Ley Pierri
Consulta de Matrícula de Folio Real
Siniestro vial en Andalhuala, San José
Capacitación sobre consumo responsable y gestión de residuos, en Cafayate
Acueducto Albigasta
Esta iniciativa busca garantizar el acceso a agua potable y fomentar el desarrollo regional en dos provincias clave del norte argentino.