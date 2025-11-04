Taller de cómics, un motivo más para animarse a crear en la Feria del Libro

La Feria del Libro 2025 invita al público a vivir la experiencia de crear sus propias historias, con personajes y dibujos. El taller "Creación de Cómics", de Franco Carrizo Orellana, será una aventura que permitirá liberar la creatividad, y que podrán disfrutar los públicos de diferentes edades.

Este espacio buscará acercar esta forma de arte a quienes asistan a la feria, ofreciendo una propuesta dinámica donde los participantes podrán conocer el proceso creativo que da vida a una historieta: desde la idea inicial, el guión, viñetas, globos de diálogo y onomatopeyas.

Durante las actividades, se intentará que los asistentes experimenten el proceso completo de creación, comprendiendo los conceptos básicos de narrativa visual, secuenciación, encuadre y composición, al mismo tiempo que desarrollan su creatividad y confianza en sus propias capacidades.

El taller también tendrá el fin social y cultural de promover el arte del cómic como medio de comunicación, reflexión y expresión personal, visibilizando el trabajo de artistas locales y fortaleciendo la comunidad creativa de la provincia.

Este taller será una oportunidad para interactuar con el público, compartir experiencias, descubrir nuevos talentos y fomentar la producción independiente. No solo enseñarán técnicas, sino que invitarán a crear, participar y formar parte del universo de la historieta, integrando a nuevos autores y lectores al circuito cultural catamarqueño.

"El cómic, el manga, la historieta, son géneros literarios muy ricos, muy importantes, que en los últimos años están teniendo muchísima relevancia por todas las obras que se vienen dando en el cine, en las publicaciones. Entonces, buscamos revalorizarlos en Catamarca, que se vean un poquito más, que se integren en todas las actividades que se vienen haciendo, y darles una vidriera más a estos géneros, nos va a ayudar un montón porque hay muchos chicos que vienen creando, siempre dibujan", aseguró Carrizo Orellana.

El artista visual también destacó que en Catamarca hay ideas de historias y de personajes valiosas porque "hay mucha gente interesada" en estos géneros. "Que la gente vaya, disfrute de una tarde y de un taller interactivo, creativo de la mejor manera, y puedan crear una pequeña tira cómica", concluyó Carrizo Orellana.

Fechas

Este taller se podrá realizar de manera gratuita el viernes 7 de noviembre a las 9.00 y el sábado 8 de noviembre a las 17.00. La cita será en el espacio Cata Lab, ubicado en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), en Sarmiento 613, en la ciudad Capital.

Programación completa: feriadellibro.catamarca.gob.ar