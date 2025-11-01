Cierre del Octubre Rosa, en Santa María

En el marco del Octubre Rosa, se llevó a cabo una jornada especial destinada a mujeres sin cobertura social, realizando un circuito completo de chequeos preventivos relacionados con la salud mamaria y ginecológica.
Durante la actividad "Vamos al Encuentro", 20 mujeres de Santa María y San José accedieron a estudios como mamografía, ecografía mamaria, ecografía transvaginal, PAP y consulta ginecológica, en una jornada dedicada íntegramente a la prevención y el cuidado de la salud.
Desde el hospital de Santa María expresan: "Queremos destacar y agradecer especialmente a los profesionales que llevaron adelante esta jornada de manera totalmente desinteresada, demostrando un profundo compromiso con la comunidad:
Dra. Verónica Daniela Cáceres, Especialista en Diagnóstico por Imágenes.
Dr. Mariano Antonio Colque, médico residente de Ginecología.
Dra. Dolores Vivero realizando atenciones todos los lunes y jueves del Mes Rosa.
Y tambien gracias al trabajo de nuestro equipo de profesionales -Servicio de Mamografías
-Servicio de Obstetricia
-Servicio de A.P.S.
El compromiso con la prevención salva vidas. Gracias a todos los que hicieron posible este cierre del Octubre Rosa, promoviendo la salud y el cuidado integral de las mujeres de nuestra comunidad".
