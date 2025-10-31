Con gran participación, se desarrolló la primera jornada del Encuentro de Tecnologías del Barro.



La actividad inició con mesas panel sobre tecnologías del barro y el barro crudo como actividad económicamente competitiva, con la presencia de expositores y cooperativas de distintas localidades.

El encuentro fue declarado de interés municipal y del Concejo Deliberante, y se entregaron distinciones al arquitecto Marcial y al constructor Zonko Escalante.

El cierre estuvo a cargo del Chango Villa, compartiendo coplas y tradición popular.