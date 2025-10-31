Avanza la ampliación del Hospital San Juan Bautista
RedaccionSociedad29 de octubre de 2025
Con gran participación, se desarrolló la primera jornada del Encuentro de Tecnologías del Barro.
La actividad inició con mesas panel sobre tecnologías del barro y el barro crudo como actividad económicamente competitiva, con la presencia de expositores y cooperativas de distintas localidades.
El encuentro fue declarado de interés municipal y del Concejo Deliberante, y se entregaron distinciones al arquitecto Marcial y al constructor Zonko Escalante.
El cierre estuvo a cargo del Chango Villa, compartiendo coplas y tradición popular.
Se generarán cerca de 200 puestos de trabajo directos e indirectos en el proyecto.
Tendrá una inversión inicial de 9 millones de dólares.