El Gobierno fortalece el diálogo con comunidades de la Puna catamarqueña

El gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión junto al intendente de Villa Vil, Ramón Gutiérrez, y representantes de las comunidades originarias de Laguna Blanca, La Angostura, Aguas Calientes y Corral Blanco, con el objetivo de avanzar en soluciones conjuntas a distintas necesidades planteadas por los vecinos puneños.

En la ocasión, se acordó la entrega de camionetas a las localidades de Carachi y Aguas Calientes el próximo viernes, en oportunidad de la visita del mandatario provincial a Laguna Blanca. Además, se dialogó sobre el inicio de obras fundamentales para la zona, entre ellas la mejora del camino a Laguna Blanca, cuya ejecución está prevista para el primer semestre del próximo año.

Otro de los temas abordados fue el avance del proyecto de la línea eléctrica de 33 KV que lleva adelante la empresa Energía de Catamarca. Actualmente, la obra ya se encuentra casi finalizada en el tramo Villa Vil–Barranca Larga, y se proyecta extenderla hasta Laguna Blanca, para luego alcanzar El Peñón y Antofagasta de la Sierra. Esta infraestructura permitirá reforzar e independizar el sistema energético de la Puna, garantizando un suministro más estable y sostenible para todas las comunidades.

Para la visita del próximo viernes, los pobladores de las comunidades solicitaron al mandatario la presencia de parte de su gabinete con el propósito de presentar las demandas específicas de cada área.

Por último, los jóvenes de las comunidades manifestaron su interés de trabajar en los proyectos mineros que están en exploración en la zona y solicitaron al Gobernador capacitaciones para poder ser insertados laboralmente.