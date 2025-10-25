En ARCAT, obtené la escritura de tu vivienda con Ley Pierri

Desde la Agencia de Recaudación Catamarca, ARCAT, te ayudan a regularizar las escrituras de tu vivienda.

La ley 24.374, conocida como Ley Pierri, es un régimen de regularización dominial que permite a personas de escasos recursos, que ocupan un inmueble de forma pública, pacífica y continua, acceder a la escritura de su vivienda única y permanente.

La posesión debe haberse iniciado antes del 1 de enero de 2006.

Si cumplís con las condiciones para acceder a este beneficio, acercate y realizá tu consulta.

Podés iniciar el trámite a través de ARCAT, en la Dirección Provincial de Saneamiento de Títulos, de Catastro.

Podés hacerlo de manera virtual, a través de la página web de ARCAT, arcat.gob.ar; o en forma presencial, en la Agencia.