En ARCAT, obtené la escritura de tu vivienda con Ley Pierri

Desde la Agencia de Recaudación Catamarca, ARCAT, te ayudan a regularizar las escrituras de tu vivienda.
La ley 24.374, conocida como Ley Pierri, es un régimen de regularización dominial que permite a personas de escasos recursos, que ocupan un inmueble de forma pública, pacífica y continua, acceder a la escritura de su vivienda única y permanente.
La posesión debe haberse iniciado antes del 1 de enero de 2006.
Si cumplís con las condiciones para acceder a este beneficio, acercate y realizá tu consulta.
Podés iniciar el trámite a través de ARCAT, en la Dirección Provincial de Saneamiento de Títulos, de Catastro.
Podés hacerlo de manera virtual, a través de la página web de ARCAT, arcat.gob.ar; o en forma presencial, en la Agencia.
Siniestro vial en Andalhuala, San José
Santa María potenciará su energía eléctrica con el Parque Solar de VIPSA
Se generarán cerca de 200 puestos de trabajo directos e indirectos en el proyecto.