Consulta de Matrícula de Folio Real

En ARCAT, en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria, se puede realizar vía Online la consulta de Matrícula Folio Real con el dato catastral.

▪️De este modo, podés conocer el dato de inscripción de tu parcela en el RPI.

▪️De forma automática y gratuita.

Sólo tenés que ingresar a la página de ARCAT, colocar tu padrón o matrícula catastral y el sistema te informa al instante el número de inscripción registral de tu parcela.

Sin presentar ninguna documentación adicional, podés acceder a este dato fundamental para cualquier gestión que quieras hacer sobre tu inmueble.

Ingresá a dgrpi.arcat.gob.ar