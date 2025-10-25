Consulta de Matrícula de Folio Real

En ARCAT, obtené la escritura de tu vivienda con Ley Pierri
RedaccionSociedad25 de octubre de 2025
En ARCAT, en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria, se puede realizar vía Online la consulta de Matrícula Folio Real con el dato catastral.
▪️De este modo, podés conocer el dato de inscripción de tu parcela en el RPI.
▪️De forma automática y gratuita.
Sólo tenés que ingresar a la página de ARCAT, colocar tu padrón o matrícula catastral y el sistema te informa al instante el número de inscripción registral de tu parcela.
Sin presentar ninguna documentación adicional, podés acceder a este dato fundamental para cualquier gestión que quieras hacer sobre tu inmueble.
Ingresá a dgrpi.arcat.gob.ar
Se generarán cerca de 200 puestos de trabajo directos e indirectos en el proyecto.