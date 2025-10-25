Siniestro vial en Andalhuala, San José

En el día de ayer a horas 12:10 del medio día se recibe un llamado desde el Cuartel de Santa María informando sobre un accidente vehícular en la Localidad de Andalhuala, por lo que seguidamente se comunican desde la Comisaria de San José solicitando personal bombero para colaborar en mencionado accidente.

De inmedianto se dirigue el personal en móvil 2 hacia el lugar, al llegar se constata que el chofer del rodado, siendo un jóven oriundo de Santa María, B°San Juan Bautista, de apellido Flores quién se dedica a la venta de artículos de calzados y otros, se dirigia desde Andalhuala hacia San José, por lo que perdió el control del vehículo siendo este un Chevrolet Celta 1.4 LS AA, Sedan 3 puertas debido a una falla mecánica del mismo.

El jóven afortunadamente resultó ileso del vuelco, (presentando solo golpes menores), tratandose del mismo lugar donde ocurrió un accidente días a tras, a 200 metros del Río Yápes.

Luego de las pericias correspondientes, bomberos proceden a sacar el vehículo del lugar, llevándolo hasta el domicilio de un familiar del ocupante , en la Localidad de La Loma.

Regresa el personal al cuartel a horas 14:10 .