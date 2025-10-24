Presentá este año la Libreta AUH 2025 para cobrar el 20% acumulado de la asignación durante el año pasado.

A través de mi ANSES (web o app) podés presentar la Libreta completa, con los datos de salud y educación de tus hijos.

Recordá que la única Libreta válida para presentar por Internet es la que generás por mi ANSES.

Más información en anses.gob.ar/libreta