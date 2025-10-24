Inició la etapa de autoconstrucción asistida en Laguna Blanca

Tras el fuerte temporal que afectó a la comunidad de Laguna Blanca, se dio inicio a una nueva fase del plan de recuperación: la autoconstrucción asistida de viviendas y unidades productivas textiles, una estrategia que articula reconstrucción con desarrollo local.

Este proceso se impulsa con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el marco del convenio suscrito con el Gobierno provincial, y es coordinado por el Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, e incluye la asistencia técnica y de materiales según el relevamiento territorial realizado casa por casa para identificar, junto a las familias, las necesidades.

La reconstrucción se lleva adelante bajo una modalidad de autoconstrucción asistida, mediante la cual las familias participan activamente en la reparación de sus hogares con el acompañamiento técnico del Ministerio de Trabajo. Esta metodología combina el uso de materiales locales y sustentables con el fortalecimiento de las capacidades productivas de la comunidad.

El financiamiento gestionado ante el CFI permitirá, además, la reconstrucción de unidades productivas textiles artesanales y la recuperación de espacios comunitarios vinculados al programa de la Ruta del Telar que el Gobierno provincial impulsa junto a la UNESCO y Alwaleed Philanthropies para promover el desarrollo local con identidad.

La intervención contempla no solo la mejora habitacional, sino también la reactivación de espacios productivos vinculados a la Ruta del Telar, incorporando materiales locales, saberes comunitarios y acompañamiento técnico por parte del equipo del ministerio.