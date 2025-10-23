Reconocimientos y jubilaciones municipales, en Santa María

La intendente de Santa María C.P.N Erica Inga fue participe del acto en el que se celebro la jubilación de trabajadores municipales, y reconocimos a quienes cumplieron 40 años de servicio.

—Cada trayectoria refleja el compromiso, la dedicación y el amor por Santa María. Mi agradecimiento a todos ellos por tantos años de trabajo al servicio de nuestra comunidad— expresó la Intendenta.