Reconocimientos y jubilaciones municipales, en Santa María
RedaccionSociedad23 de octubre de 2025
La intendente de Santa María C.P.N Erica Inga fue participe del acto en el que se celebro la jubilación de trabajadores municipales, y reconocimos a quienes cumplieron 40 años de servicio.
—Cada trayectoria refleja el compromiso, la dedicación y el amor por Santa María. Mi agradecimiento a todos ellos por tantos años de trabajo al servicio de nuestra comunidad— expresó la Intendenta.
