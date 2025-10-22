El programa “Ver para ser libres” benefició a más de 1.700 niños

Cuesta de Zapata: Vialidad Provincial avanza con la ampliación y conformación de calzada
Ya se ejecutaron el 90% de las obras de arte en el camino montañoso.
Durante tres semanas el programa “Ver para Ser Libres” desplegó un operativo integral en la provincia de Catamarca, recorriendo 52 localidades del Oeste provincial, para garantizar el acceso a controles oftalmológicos y la entrega inmediata de anteojos a niños y niñas de nivel primario de escuelas rurales.
La iniciativa, que busca promover la detección temprana de dificultades visuales y garantizar la igualdad de oportunidades en el aprendizaje, se desarrolló mediante un trabajo articulado entre el Ministerio de Capital Humano de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Social de Catamarca, y los ministerios provinciales de Salud y Educación.
A lo largo del operativo se realizaron 2.403 controles de agudeza visual y se entregaron más de 1.700 pares de anteojos, elaborados y entregados en el momento, gracias al trabajo del equipo interdisciplinario que acompañó cada jornada.
El Programa tiene como objetivo acercar la presencia del Estado al territorio, garantizando el acceso equitativo a la salud visual y mejorando la calidad de vida de miles de niños y niñas. Estas acciones reflejan el compromiso conjunto de los distintos niveles del Estado por brindar soluciones concretas y efectivas a las comunidades más alejadas, promoviendo la inclusión y el bienestar infantil.
Se generarán cerca de 200 puestos de trabajo directos e indirectos en el proyecto.
Con el objetivo de fortalecer el vínculo con el sector económico local.
