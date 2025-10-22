Raúl Jalil: “El nuevo Hospital de Belén va a ser la referencia de todo el Oeste catamarqueño"Politica22 de octubre de 2025Redaccion
El gobernador Raúl Jalil visitó la ciudad de Belén como parte de su recorrida por el Oeste provincial, donde junto al intendente Cristian Yapura supervisó distintas obras en ejecución que apuntan a mejorar la infraestructura sanitaria y urbana.
Una de las principales obras que se lleva adelante en tierras belichas es el nuevo Hospital de Belén, que tiene un avance de casi el 40% y se espera que esté finalizado a finales de 2026.
Tras la recorrida por la obra, el Gobernador destacó la relevancia de este nuevo edificio para toda la región: “El nuevo Hospital de Belén va a ser la referencia de todo el Oeste catamarqueño porque va a poder brindar atención de alta complejidad y está ubicado en un punto estratégico de la región”.
El futuro nosocomio contará con tecnología médica de alta complejidad y equipamiento de última generación, destinado a fortalecer el sistema de salud de la región. Tiene una superficie total de 9.200 metros cuadrados, lo que lo define como el centro sanitario más grande del oeste catamarqueño y uno de los más relevantes de toda la provincia. Este emprendimiento representa una de las inversiones en salud pública más significativas de los últimos años y es financiado con fondos provenientes de regalías mineras, además de aportes de las empresas estatales YMAD y CAMYEN.
De la recorrida también participaron el vicegobernador Rubén Dusso, la senadora departamental Soledad Blas, el dirigente Juan Pablo Sánchez, entre otras autoridades provinciales y comunales.
El Gobernador inició agenda en el Oeste con visita a obras en Santa María
Catamarca fortalece la trazabilidad y el valor agregado de la fibra de vicuña
Los municipios de la provincia recibieron más de $13.600 millones en lo que va del año
Diálogo tripartito: Gobierno, gremio y empresa avanzan en mejoras para los trabajadores mineros
ECOGAS proyecta obras para ampliar el alcance del servicio en el Valle Central y la Puna
La reunión sirvió para evaluar obras de ampliación de redes de gas en la ciudad Capital y el resto del Valle Central.
Catamarca recibió al Secretariado Internacional de EITI para avanzar en transparencia minera
El Gobierno se reunió con pueblos originarios
El encuentro permitió a los líderes comunitarios expresar sus inquietudes y presentar proyectos destinados a mejorar la calidad de vida en sus respectivas localidades.
Catamarca y Francia consolidan la cooperación para preparar a recursos humanos en áreas estratégicas
Esta alianza busca preparar a los recursos humanos en áreas estratégicas para el desarrollo productivo de la provincia.
El puente de Las Mojarras en Santa María está en su etapa final de obra
Las comunidades del Alto Valle del Cajón ya están conectadas a la ciudad de Santa María
En Santa María una persona sospechada de agresión fue aprehendida
Santa María potenciará su energía eléctrica con el Parque Solar de VIPSA
Se generarán cerca de 200 puestos de trabajo directos e indirectos en el proyecto.