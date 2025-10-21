Día Nacional del Pediatra, en Santa María

En el dia de ayer, se celebró a quienes dedican su vocación, conocimiento y ternura al cuidado de nuestros niños y niñas
Desde el hospital de Santa María quieren destacar el compromiso de todo el equipo de pediatría, que día a día brinda atención de calidad de lunes a viernes, recorren todas las localidades, realizan interconsultas a través de la OCD (oficina de comunicación a distancia), participa activamente en capacitaciones y continúa formándose para ofrecer siempre la mejor atención.
Su trabajo va mucho más allá del consultorio: están presentes en cada control, en cada charla preventiva, en cada acción que busca garantizar la salud y el bienestar de la infancia
Se generarán cerca de 200 puestos de trabajo directos e indirectos en el proyecto.
Con el objetivo de fortalecer el vínculo con el sector económico local.
