En Santa María un hombre sospechado de violencia de género fue arrestado

En la noche de ayer, a las 23:40, bajo las directivas de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, efectivos del Destacamento Policial de San Antonio El Cajón, Dpto. Santa María, procedieron al arresto en averiguación del hecho de un hombre de 36 años de edad, quien habría agredido físicamente a su expareja, una joven mujer de 25 años, por lo que fue trasladado y alojado en la dependencia policial a la espera de nuevas directivas por parte de la Justicia Penal interviniente.