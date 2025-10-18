En el Día Mundial de la Alimentación, el Servicio de Nutrición del Hospital de Santa María, junto con sus colegas del Colegio de Nutricionistas, realizaron una jornada en el hall de entrada con la participación de público en general y alumnos de escuelas primarias.

Durante la actividad, se realizó juegos, se compartieron comidas saludables y jugos refrescantes, mientras se conversó con los niños sobre la importancia de una alimentación equilibrada, el consumo de frutas y verduras todos los días y la elección de bebidas naturales para mantenerse hidratados.

Una propuesta educativa y participativa, que promueve hábitos saludables desde la infancia y refuerza el compromiso de nuestro equipo de salud con la prevención y el bienestar de nuestra comunidad.