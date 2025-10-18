En el Día Mundial de la Alimentación, el Servicio de Nutrición del Hospital de Santa María, junto con sus colegas del Colegio de Nutricionistas, realizaron una jornada en el hall de entrada con la participación de público en general y alumnos de escuelas primarias.
Durante la actividad, se realizó juegos, se compartieron comidas saludables y jugos refrescantes, mientras se conversó con los niños sobre la importancia de una alimentación equilibrada, el consumo de frutas y verduras todos los días y la elección de bebidas naturales para mantenerse hidratados.
Una propuesta educativa y participativa, que promueve hábitos saludables desde la infancia y refuerza el compromiso de nuestro equipo de salud con la prevención y el bienestar de nuestra comunidad.
Invitación al sector privado, productivo y emprendedor de Santa María y San Jose
Con el objetivo de fortalecer el vínculo con el sector económico local.
Incendios simultáneos en Santa María
¡Santa María vivió un fin de semana espectacular!
Transporte para estudiantes – Día de la Madre
Festejos por el Mes de la Madre en Santa María
3° Edición del Festi Activarte del Niño Cantor
Día Mundial de la salud
Tienda CATA, para comprar auténticas artesanías catamarqueñas
CATA no es un museo tradicional, es un centro cultural dinámico que propone un recorrido inmersivo por la identidad de Catamarca a través de sus principales manifestaciones culturales, productivas y turísticas.
Vinos catamarqueños se abren paso en el mercado internacional
1ra Exposición de Prácticas Profesionalizantes 2025
