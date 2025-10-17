Terminal de Belén: avanza la apertura de sus espacios

El Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte informa que la nueva Terminal de Ómnibus de Belén, recientemente inaugurada, se encuentra lista y concluida en su infraestructura, y que su puesta en funcionamiento se realizará por etapas, tal como estaba previsto en el plan de apertura.
En esta primera etapa, se abrirá el llamado a empresas de transporte interesadas en instalar sus boleterías y comenzar a operar en el nuevo edificio. De igual modo, se invita a emprendimientos gastronómicos y comercios locales a participar en el proceso de adjudicación de los espacios comerciales que funcionarán dentro del predio.
Los interesados deberán comunicarse por correo electrónico a [email protected], para recibir información sobre los requisitos y plazos correspondientes.
Esta modalidad de apertura gradual permite garantizar una transición ordenada, segura y sustentable, acompañando la puesta en marcha de los distintos servicios públicos y privados que darán vida a la terminal.
De esta manera, se avanza con responsabilidad en una obra que ya es un hecho concreto para los vecinos de Belén, y que muy pronto estará plenamente operativa al servicio de los pasajeros y del desarrollo regional.
