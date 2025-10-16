Invitación al sector privado, productivo y emprendedor de Santa María y San Jose

El partido de La Libertad Avanza, lanzó una convocatoria dirigida a empresarios, productores y emprendedores de Santa María y San José para participar de una reunión informativa y de intercambio, contará con la presencia del Diputado Nacional Francisco Monti.

Con el objetivo de fortalecer el vínculo con el sector económico local.

La reunión se llevará a cabo el día viernes 17 de octubre, a las 16:00 hs. en el Barrio 4 de enero, salón Mariano Moreno en Santa María.

Durante el encuentro, se presentarán propuestas vinculadas al desarrollo productivo y se abrirá un espacio para escuchar inquietudes, ideas y necesidades de quienes integran la actividad privada.

Desde la organización destacaron que se busca “legislar en sintonía con las realidades y desafíos del sector”, poniendo en valor el rol que cumplen las actividades económicas en el crecimiento de la sociedad.

Asimismo, remarcaron que la participación del sector privado es considerada fundamental para construir iniciativas que impulsen el desarrollo local.

La reunión está abierta a todos los interesados y se espera una amplia participación.