Incendios simultáneos en Santa María

Alfredo Medina informó que en la noche de ayer, alrededor de las 23:00 horas, se registraron dos incendios simultáneos: uno en la costanera, a la altura de la cancha de Santa Rosa, y otro en el barrio Sacramento.
Ambos focos fueron intencionales, según expresó Medina:
“No sabemos cuál es el objetivo de estos malvivientes”.
Los bomberos solicitaron a la comunidad mayor conciencia, ya que cada salida implica un alto costo operativo.
Fuente: red social "Canal 3 Tv color Las Lomitas".
