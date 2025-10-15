Incendios simultáneos en Santa María

Alfredo Medina informó que en la noche de ayer, alrededor de las 23:00 horas, se registraron dos incendios simultáneos: uno en la costanera, a la altura de la cancha de Santa Rosa, y otro en el barrio Sacramento.

Ambos focos fueron intencionales, según expresó Medina:

“No sabemos cuál es el objetivo de estos malvivientes”.

Los bomberos solicitaron a la comunidad mayor conciencia, ya que cada salida implica un alto costo operativo.

La nota completa en nuestro noticiero a partir de las 13:00 Hs. Somos Al Aire - FM Santa María 94.5

Fuente: red social "Canal 3 Tv color Las Lomitas".