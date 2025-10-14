Diálogo tripartito: Gobierno, gremio y empresa avanzan en mejoras para los trabajadores mineros

Diálogo tripartito: Gobierno, gremio y empresa avanzan en mejoras para los trabajadores minerosPolitica14 de octubre de 2025Redaccion
El gobernador Raúl Jalil encabezó una reunión con el secretario general de AOMA Catamarca, Gustavo Molina, y autoridades de la empresa Zijin-Liex, que opera en Fiambalá, para abordar la situación laboral de los trabajadores.
En el encuentro, el CEO de la compañía, Gao Jianneng, manifestó su compromiso de avanzar en los próximos días en un acuerdo que traerá mejoras concretas para los trabajadores, y reforzar el diálogo entre la empresa y sus empleados para marcar un avance en la construcción de un marco laboral más justo y equilibrado.
Asimismo, se informó que ya se realizan las primeras exportaciones a través del Paso San Francisco, lo que marca un antes y un después para el corredor catamarqueño como vía de salida al Pacífico, y permitirá el desarrollo de la provincia y mayores oportunidades para los trabajadores y proveedores catamarqueños.
De la reunión también participaron la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria; el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti; y la diputada provincial María Argerich, quienes acompañaron las gestiones y destacaron la importancia del consenso alcanzado.
