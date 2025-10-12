Festejos por el Mes de la Madre en Santa María
RedaccionSociedad12 de octubre de 2025
Con gran participación y alegría, se realizaron los festejos en las localidades de Fuerte Quemado, Las Mojarras, San Carlos y El Cerrito, organizados por la Municipalidad de Santa María junto al CFP N°2.
Desde el municipio siguen festejando durante todo el mes de octubre en distintas localidades, homenajeando a todas las madres santamarianas!
CATA no es un museo tradicional, es un centro cultural dinámico que propone un recorrido inmersivo por la identidad de Catamarca a través de sus principales manifestaciones culturales, productivas y turísticas.
La mesa surge de la necesidad de sumar escala, compartir recursos estratégicos y construir una voz unificada ante el Estado nacional y los actores globales del sector minero.