Festejos por el Mes de la Madre en Santa María

Sociedad12 de octubre de 2025RedaccionRedaccion
FB_IMG_1760300991294

Con gran participación y alegría, se realizaron los festejos en las localidades de Fuerte Quemado, Las Mojarras, San Carlos y El Cerrito, organizados por la Municipalidad de Santa María junto al CFP N°2.

 Desde el municipio siguen festejando durante todo el mes de octubre en distintas localidades, homenajeando a todas las madres santamarianas!

