3° Edición del Festi Activarte del Niño Cantor

Con una gran convocatoria y el entusiasmo de toda la comunidad, se llevó a cabo la tercera edición del Festi Activarte del Niño Cantor en la plaza del barrio Los Sauces.
Una tarde llena de música, juegos y alegría donde los niños fueron los grandes protagonistas, compartiendo su talento en un ambiente familiar y festivo.
Desde elcmunicipio de Santa María Felicitan a todos los participantes y organizadores por hacer posible esta hermosa jornada cultural que sigue creciendo año a año!
Festejos por el Mes de la Madre en Santa María
Día Mundial de la salud
Tienda CATA, para comprar auténticas artesanías catamarqueñas
CATA no es un museo tradicional, es un centro cultural dinámico que propone un recorrido inmersivo por la identidad de Catamarca a través de sus principales manifestaciones culturales, productivas y turísticas.
Vinos catamarqueños se abren paso en el mercado internacional
1ras Jornada Naciona e Internacionale de Camélidos Sudamericanos en Santa María y San José
Convenio con la Universidad de Mar del Plata
1° Congreso Nacional de Turismo y Educacion
¡Descubrí Santa María en octubre!
Se conformó la Mesa de Empresas y Sociedades Mineras Provinciales
La mesa surge de la necesidad de sumar escala, compartir recursos estratégicos y construir una voz unificada ante el Estado nacional y los actores globales del sector minero.