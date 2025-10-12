3° Edición del Festi Activarte del Niño Cantor

Sociedad12 de octubre de 2025RedaccionRedaccion
FB_IMG_1760266199317

Con una gran convocatoria y el entusiasmo de toda la comunidad, se llevó a cabo la tercera edición del Festi Activarte del Niño Cantor en la plaza del barrio Los Sauces.

Una tarde llena de música, juegos y alegría donde los niños fueron los grandes protagonistas, compartiendo su talento en un ambiente familiar y festivo.

 Desde elcmunicipio de Santa María Felicitan a todos los participantes y organizadores por hacer posible esta hermosa jornada cultural que sigue creciendo año a año!

