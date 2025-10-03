1ras Jornada Naciona e Internacionale de Camélidos Sudamericanos en Santa María y San José

03 de octubre de 2025
Se dio inicio a la 1ras Jornada Nacional e Internacional de Camélidos Sudamericanos en Santa María y San José, un encuentro histórico que reúne a investigadores, productores y comunidades de toda la región.

Durante tres días se abordara sobre cría, cuidado,conservación y valor de estos animales que forman parte de la identidad cultural y productiva.

Un orgullo que Santa María sea sede de este espacio que abre caminos de conocimiento, desarrollo y nuevas oportunidades para nuestra comunidad

Fuente: red social de Erica Inga Intendeta 

